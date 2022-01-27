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Четверг, 27 января 2022, 16:14 мск

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Украина заявила о появившейся двухнедельной передышке перед «российским вторжением»

Кулеба. Фото: МИД Украины

Подтверждение Кремля о готовности Москвы участвовать в консультациях по «нормандскому формату» в Берлине говорит о том, что у Украина может две недели не бояться «вооружённого нападения России».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя итоги консультаций советников глав стран «нормандской четвёрки» в Париже.

По его словам, сейчас Россия настроена обсуждать параметры урегулирования в Донбассе до новой встречи советников.

«Хорошая новость заключается в том, что советники договорились встретиться в Берлине через две недели, а это означает, что, как минимум, ближайшие две недели Россия, скорее всего, останется на дипломатическом пути», – рассуждает украинский министр.

Вместе с тем, он призвал Запад воспользоваться удобным моментом и как следует надавить на Москву.

«Хотя я большой поклонник мягкой силы, я боюсь, что настало время использовать жесткую силу», – заявил Кулеба.

Между тем, представитель Кремля на переговорах Дмитрий Козак уже заявил, что Киев должен дать письменный ответ на предложения ДНР и ЛНР о поправках в конституцию Украины по особому статусу Донбасса, предусмотренному Минскими соглашениями.

В ином случае переговоры будут свёрнуты, так как без согласования политических пунктов Минских соглашений Москва не видит смысла в дальнейших встречах в «нормандском формате».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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