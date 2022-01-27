«Письменные ответы» входят в моду: Козак дал Киеву две недели

Киев должен дать письменный ответ на предложения ДНР и ЛНР о поправках в конституцию Украины по особому статусу Донбасса, предусмотренному Минскими соглашениями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил по итогам консультаций советников глав стран «нормандской четвёрки» в Париже.

Ответ от Украины должен поступить до начала следующих консультаций в Берлине через две недели. В ином случае переговоры будут свёрнуты, так как без согласования политических пунктов Минских соглашений Москва не видит смысла в дальнейших встречах в «нормандском формате». Тем более, что предложения по поправкам в украинскую конституцию вносились со стороны Донбасса несколько раз в разное время, но Киев упорно молчал.

«Речь идёт даже не просто о том, чтобы был физический диалог глаза в глаза (Киева с Донецком и Луганском – прим. «НД»). А о том, чтобы на письменные соглашения, которые республики внесли, на них дали ответ», – отметил Козак.

Напомним, 26 января в Париже в Елисейском дворце состоялась встреча советников лидеров «нормандской четверки» – Франция, Германия, Россия, Украина. Переговоры, начавшиеся около 12.00 (14.00 мск), продлились почти 8 с половиной часов.

Российскую делегацию на переговорах представлял замглавы администрации президента Дмитрий Козак, французскую – дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую – внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую – глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Симферополь, Валентин Карамазов

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