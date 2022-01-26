Киев до начала консультаций в «нормандском формате» рассчитывает завершить их «в интересах Украины»

Украина надеется, что консультации политических советников лидеров стран «нормандской четвёрки» завершатся в её интересах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом, прилетев на переговоры в Париж, заявил представитель Киева, глава администрации украинского президента Андрей Ермак.

При этом, он с уверенностью произнёс, что «нормандский формат» якобы полностью разблокрован, намекая на то, что его разблокировке якобы препятствовала Москва.

«Наконец-то удалось разблокировать этот формат – и это мощный сигнал готовности сторон к мирному урегулированию. Надеюсь на конструктивный диалог в интересах Украины», – объявил Ермак и повторил, что не собирается после консультаций общаться напрямую с Донецком и Луганском.

Отметим, что Киев не выполнил ни одного пункта взятых на себя обязательств на прошлом саммите «нормандской четвёрки» в Париже в декабре 2019 года. Кроме того, Украина постоянно настаивает на пересмотре Минских соглашений.

В свою очередь, в Москве уже заявили, что новые встречи на высшем уровне в «нормандском формате» бессмысленны, пока Киев не начнёт выполнять Минские соглашения и не реализует всё, что подписал на предыдущем саммите «нормандской четвёрки» в Париже.

Симферополь, Валентин Карамазов

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