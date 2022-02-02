«Это высечено на камне!» – глава МИД Украины исключил особый статус для Донбасса

Киев никогда не согласится выполнять политическую часть Минских соглашений, в которой говорится о предоставлении особого статуса для ДНР и ЛНР в составе Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью польской газете «Речь Посполита» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, особая автономия донецких республик несёт опасность для внутренней и внешней самостоятельности «Незалежной».

«Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено на камне! Так что никакого особого статуса, как это представляет Россия, никакого права вето не будет», – отрезал Кулеба и добавил, что Украина готова говорить о прекращении огня и обмене пленными, но только не о политических пунктах Минских соглашений.

Между тем, скоро в Берлине должен состояться очередной раунд консультаций советников глав стран «нормандской четвёрки». К этому сроку Киев должен согласовать с Донбассом параметры изменений в украинскую конституцию по особому статусу ЛДНР. В ином случае Москва грозилась свернуть дальнейшие переговоры в «нормандском формате».

Симферополь, Валентин Карамазов

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