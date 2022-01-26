Советники лидеров «нормандской четверки» провели инвентаризацию Минских соглашений

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по окончании встречи советников лидеров «нормандской четверки» заявил, что стороны провели инвентаризацию минских соглашений, – сообщает РИА Новости.

«Мы провели инвентаризацию тех разночтений и разной интерпретации минских соглашений. Не секрет, что они есть. Новая встреча представителей «нормандского формата» пройдет через 2 недели», – сказал Козак по итогам переговоров.

Также Дмитрий Козак после встречи советников лидеров «нормандской» четверки сказал, что стороный договорились о том, что перемирие в Донбассе должно соблюдаться безусловно.



В среду, 26 января, в Париже в Елисейском дворце состоялась встреча советников лидеров «нормандской четверки» – Франция, Германия, Россия, Украина. Переговоры, начавшиеся около 12.00 (14.00 мск), продлились почти 8 с половиной часов.

Российскую делегацию на переговорах представлял замглавы администрации президента Дмитрий Козак, французскую – дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую – внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую – глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Париж, Иван Бабурин

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