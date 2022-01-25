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Вторник, 25 января 2022, 15:58 мск

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Москва намерена поставить в «нормандском формате» вопрос о подготовке Киевом наступления в Донбассе

Фото: Sommet format Normandie

На предстоящей встрече советников лидеров стран «нормандской четвёрки» Россия прямо выскажет озабоченности ситуацией на линии фронта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россию традиционно будет представлять замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

«Сегодня политсоветники собираются, о чем мы уже говорили. У них будет возможность в том числе и затронуть положение на линии соприкосновения. Не сомневаюсь, что коллега Козак доведет наши озабоченности до сведения своих собеседников по «нормандской четверке», – подчеркнул Песков.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента заявил, что угроза украинского наступления в Донбассе намного выше, чем когда либо ранее. По его словам, Москва крайне обеспокоена, однако готова к решительному ответу.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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