Лавров объяснил, почему Россия не признает независимость ДНР и ЛНР

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос о возможности признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Министр указал на Минские соглашения, в которых идет речь о сохранении единства и территориальной целостности Украины, а признание ЛДНР, как следует из его слов, будет нарушением этих договоренностей. Лавров подчеркнул, что нужно заставить Украину выполнять свою часть Минских договоренностей.

«Вопрос о признании должен рассматриваться в контексте нашей твердой линии на то, чтобы заставить Запад, заставить Киев выполнять Минские договоренности [по урегулированию конфликта в Донбассе]. Тогда все будет в порядке, как и предусмотрено этим документом, одобренным Советом безопасности ООН», – сказал Лавров в интервью четырем российским радиостанциям (Sputnik, «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда»). Руководитель МИД РФ при этом напомнил, что «единство и территориальная целостность» Украины закреплены именно в Минских соглашениях. Так он ответил на вопрос журналистов, почему Россия до сих пор не признает независимость ЛДНР.

Ранее на этой неделе лидеры «Единой России» призвали помочь вооружением народным республикам Донбасса на фоне продолжающегося противостояния с Киевом.

До этого 19 января представители фракции КПРФ предложили Госдуме официально обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и попросить его признать ДНР и ЛНР, чтобы обеспечить гарантии безопасности и «защитить их народы от внешних угроз». Спикер Госдумы Вячеслав Володин 21 января анонсировал консультации с руководителями думских фракций по этому вопросу, после чего инициативу компартии рассмотрит Совет ГД.

Москва, Наталья Петрова

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