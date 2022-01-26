Под прикрытием истерики о «российском вторжении»: Матвиенко сообщила о подготовке Киевом наступления на Донбасс

Развязанная Западом дезинформация вокруг «российского вторжения» будет использована Киевом в качестве дымовой завесы для очередного вооружённого вторжения в ДНР и ЛНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Против России Западом развязана настоящая информационная война. Из эпохи информации мир перешёл в эпоху дезинформации. Истерия западных стран по обвинению России в агрессии, в якобы готовящемся нападении на Украину – зашкаливает. И, как всегда, без каких-либо оснований и доказательств. На самом деле за этим туманом лжи и обмана идёт активное военное освоение Украины, сопровождающееся поставкой наступательного, в том числе летального, вооружения в страну вместо выполнения Минских соглашений», – сказала она.

«Нынешний киевский режим, скорее всего, вынашивает планы в очередной раз попытаться решить проблему Донецка и Луганска силовым путем, планирует по рекомендациям своих западных хозяев разного рода провокации, чтобы затем в очередной раз бездоказательно обвинить в этом Россию. Поэтому буквально вбивается в сознание мирового сообщества срежиссированная ложь об агрессивных планах России», – отметила глава СФ.

Все эти политические диверсии организованы Западом вместо чёткого ответа на требования России о гарантиях безопасности.

«На наши справедливые требования о гарантиях безопасности России, запрета расширения НАТО на восток, отказа от вступления в НАТО Украины и Грузии мы пока не получили адекватного письменного ответа. Переговоры продвигаются медленно и трудно», – приводит слова Матвиенко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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