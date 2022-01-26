«Пора прекращать кошмар»: украинские избиратели предложили депутатам объявить войну России и сдаться в плен

Нагнетаемая Западом паника вокруг «российского вторжения» и непоследовательная реакция Киева на воинственные заявления США и НАТО дезориентировали и напугали украинское общество.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом с трибуны Верховной рады Украины заявил депутат Нестор Шуфрич.

«Вся страна живёт размышлениями, есть жизнь на Марсе или нет? Науке это неизвестно. Будет война или не будет, нападут или не нападут. Одни говорят, что уже и посольство Германии начинает эвакуацию членов семей дипломатов. МИД Украины говорит: всё хорошо, прекрасная маркиза, но там где-то конь издох.

Общество ждёт от нас ответа касательно напряжения, о котором говорит весь мир, и о котором говорят на Украине. Правда, у нас одни чиновники говорят, что всё хорошо, другие говорят, что завтра на нас нападут.

Избиратели уже шутят, что «давайте объявим войну и в плен сдадимся, чтобы быстрей этот кошмар закончился», – приводит слова Шуфрича «ПолитНавигатор».

Между тем, сегодня крупнейшие корпорации Японии вслед за официальными дипломатическими представительствами объявили о начале эвакуации своих сотрудников из Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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