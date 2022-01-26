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Среда, 26 января 2022, 16:39 мск

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Крупнейшие японские корпорации эвакуируют своих сотрудников из Украины

Фото: pixabay.com

Токио примкнул к Вашингтону и Лондону, сеющим панику вокруг «неминуемого российского вторжения» на Украину.

Сегодня крупнейшие компании Японии вслед за официальными дипломатическими представительствами объявили о начале эвакуации своих сотрудников.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявило японское информагентство Kyodo.

Так, всех своих сотрудников с японским гражданством отзывают компании Itochu и Sumitomo.

Между тем, по мнению части украинских депутатов, «российское вторжение», если и возможно, то только в качестве ответного шага на украинское наступление в Донбасе. Вашингтон и Лондон подталкивают Киев именно к таким действиям, чтобы спровоцировать Россию на решительный ответ.

Накануне бывший глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что команда Зеленского под давлением США и Великобритании в ближайшее время двинет вооружённые силы в наступление на Донбасс. За этим последует масштабный ответный удар России.

Такой сценарий уже прописан в Вашингтоне и Лондоне: президент Украины под полным управлением англосаксов и выполнит любой приказ, а российского лидера уговаривать на ответные действия нет нужды.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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