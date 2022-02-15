Поймём любое решение Кремля по Донбассу – Пушилин отреагировал на призыв Госдумы к Путину признать ЛДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин поблагодарил Госдуму за принятое сегодня обращение к президенту России с призывом признать независимость ДНР и ЛНР.

Вместе с тем, глава республики отметил, что в Донбассе с пониманием отнесутся к любой реакции Кремля на это обращение.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал в своём специальном заявлении.

«Мы приветствуем позицию депутатов Государственной Думы о направлении Президенту Российской Федерации Владимиру Путину обращения о признании Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Данная инициатива, поддержанная большинством депутатов, является своевременной в сложившейся ситуации, когда Украина значительно нарастила присутствие своих вооруженных сил и техники на линии соприкосновения, что окончательно свидетельствует о том, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения и урегулировать конфликт мирным политическим путём.

Очень показательными были выступления в Госдуме перед голосованием. Они продемонстрировали, насколько погружены парламентарии в проблемы жителей Донбасса, насколько сопереживают всему происходящему в Республиках, насколько обеспокоены существующей угрозой со стороны Украины и Запада.

Мы благодарим депутатам Государственной Думы за результаты сегодняшнего голосования. При этом мы с пониманием и уважением отнесёмся к любому решению высшего руководства Российской Федерации», – приводит «ПолитНавигатор» текст заявления.

Напомним, ранее глава ДНР заявил, что признание Российской Федерацией независимости народных республик Донбасса – «непростой вопрос» и зависит от геополитической ситуации вокруг Украины, которая может измениться в любой день.

Симферополь, Валентин Карамазов

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