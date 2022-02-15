Верховная рада призвала «весь мир» осудить инициативу Госдумы по признанию ЛДНР

Верховная рада Украины обратилась к НАТО, ООН и другим организациям с призывом юридически зафиксировать непризнание международным сообществом ДНР и ЛНР и осудить Россию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», за документ с призывом проголосовал 331 депутат украинского парламента.

Обращение направлено в Организацию Объединенных Наций, Европейскую комиссию, Европейский Парламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею НАТО, а также в правительства и парламенты государств мира.

Киев хочет, таким образом, создать юридическое основание для предъявления претензий Российской Федерации в связи с признанием самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик в качестве отдельных государств.

Кроме того, Верховная рада призвала «провести срочное заседание Совета Безопасности ООН по эскалации конфликта на государственных границах Украины и безотлагательно применить дополнительные санкционные механизмы в отношении России для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта».

Как известно, сегодня Государственная Дума РФ проголосовала за обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что признание Российской Федерацией независимости народных республик Донбасса – «непростой вопрос» и зависит от геополитической ситуации вокруг Украины, которая может измениться в любой день.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»