Пушилин прокомментировал вопрос признания Москвой независимости ЛДНР

Признание Российской Федерацией независимости народных республик Донбасса – «непростой вопрос» и зависит от геополитической ситуации вокруг Украины, которая может измениться в любой день.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в любом случае, решение принимать Москве.

«По поводу признания – это вопрос непростой. Решение принимать России, с учётом геополитических ситуаций... Какова вероятность принятия решения по этому вопросу, я бы не строил прогнозов, это зависит от множества факторов и ситуаций, которые меняются буквально каждый день», – приводит слова Пушилина «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее известный в Донбассе блогер призвала Россию не спешить с признанием ЛДНР. В свою очередь, мэр освобождённого в 2015 году Дебальцево Игорь Захаревич заявил, что признание ЛДНР не решит проблему всего оккупированного Киевом Донбасса.

Как известно, 19 января представители фракции КПРФ предложили Госдуме официально обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и попросить его признать ДНР и ЛНР, чтобы обеспечить гарантии безопасности и «защитить их народы от внешних угроз».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 21 января анонсировал консультации с руководителями думских фракций по этому вопросу, после чего инициативу компартии рассмотрит Совет ГД.

Симферополь, Валентин Карамазов

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