Известный в Донбассе блогер призвала Россию не спешить с признанием ЛДНР

Признание Российской Федерацией независимости ДНР и ЛНР приведёт к разрыву на неопределённое время кровных связей этих небольших территорий с основной частью Донбасса, которая пока остаётся под украинской оккупацией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказала мелкий предприниматель из Донецка и популярный в ДНР блогер Евгения Марти.

По её мнению, сейчас всем необходимо набраться терпения и ждать, когда появятся условия для освобождения от Украины всей территории Донецкой и Луганской областей.

«С ужасом слушаю речи наших политиков о признании ДНР и ЛНР. И все помалкивают о том, что мы – обрубки, оставшиеся от Большого Донбасса. За линией фронта тоже наши живут», – приводит слова девушки «Комсомольская правда».

Она прогнозрует, что Украина сразу же возведёт непроницаемую стену, чтобы полностью отгородить остальной Большой Донбасс от ЛДНР.

«У нас (ЛДНР) и так идет интеграция (с Россией), сама по себе. А если нас признают, да еще в этих границах – всё, мы закапсулируемся в них, на этом огрызочке. И все наши родные, дома, дачи, любимые места – все они останутся за бортом нашей жизни навсегда», – предупреждает Марти.

Напомним, ранее мэр освобождённого в 2015 году Дебальцево Игорь Захаревич заявил, что признание ЛДНР не решит проблему всего оккупированного Киевом Донбасса.

Как известно, 19 января представители фракции КПРФ предложили Госдуме официально обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и попросить его признать ДНР и ЛНР, чтобы обеспечить гарантии безопасности и «защитить их народы от внешних угроз».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 21 января анонсировал консультации с руководителями думских фракций по этому вопросу, после чего инициативу компартии рассмотрит Совет ГД.

Симферополь, Валентин Карамазов

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