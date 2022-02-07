Признание ЛДНР не решит проблему оккупированного Донбасса – мэр Дебальцево

Признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской народных республик предотвратит опасность захвата этих территорий украинской армией, однако не снимет главную политическую проблему – оккупацию Киевом основной части Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии изданию «Донбасс решает» заявил глава администрации Дебальцево Игорь Захаревич.

«У нас же цель, не просто признание куска бывшей Донецкой области, который есть на сегодня. А есть же часть, оккупированная Украиной. И нас интересует гораздо больше», – заявил мэр Дебальцево, освобождённого в 2015 году силами ополчения ДНР и ЛНР.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, указал на Минские соглашения, в которых идет речь о сохранении единства и территориальной целостности Украины, а признание ЛДНР, как следует из его слов, будет нарушением этих договоренностей.

Как известно, 19 января представители фракции КПРФ предложили Госдуме официально обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и попросить его признать ДНР и ЛНР, чтобы обеспечить гарантии безопасности и «защитить их народы от внешних угроз».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 21 января анонсировал консультации с руководителями думских фракций по этому вопросу, после чего инициативу компартии рассмотрит Совет ГД.

Симферополь, Валентин Карамазов

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