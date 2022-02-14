Комитет Госдумы поддержал проекты обращений к Путину о признании независимости народных республик Донбасса

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал два варианта постановления об обращении нижней палаты парламента к президенту РФ Владимиру Путину признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР, ЛНР). Думы, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Речь идет о проекте обращения, который ранее подготовила фракция КПРФ, а также документе, внесенном позже первым заместителем председателя комитета Виктором Водолацким и зампредом комитета Артемом Туровым. Второй вариант также предполагает просьбу к главе государства признать независимость ДНР и ЛНР, но после консультаций с министерством иностранных дел на предмет соблюдения международных договоренностей, включая минские соглашения.

Как сообщается, за каждое постановление проголосовали по три человека. «Сейчас это вынесено на Совет Думы, и завтра оба постановления могут быть вынесены на обсуждение Госдумы», – уточнил источник.

Напомним, проект обращения о признании ДНР и ЛНР был подготовлен на фоне многочисленных сообщений иностранных СМИ и заявлений западных государств о якобы подготовке Москвой «вторжения» на Украину, вооруженные силы которой сконцентрированы вблизи Донбасса. Кремль и МИД России неоднократно категорически отвергали планы военной операции. Тем не менее, многие иностранные государства выступили с рекомендациями к своим гражданам покинуть территорию Украины.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, указал на Минские соглашения, в которых идет речь о сохранении единства и территориальной целостности Украины, а признание ЛДНР, как следует из его слов, будет нарушением этих договоренностей.

Москва, Светлана Антонова

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