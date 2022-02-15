Перспектива признания ЛДНР Москвой привела в восторг окружение Зеленского

Киеву давно не нужны территории ДНР и ЛНР, а украинское руководство мечтает о том, чтобы сбросить с себя груз обязательств по Минским соглашениям, которые приходится соблюдать под давлением Запада. В этой связи сегодняшнее обращение Госдумы к президенту России признать независимость ЛДНР обрадовало окружение украинского президента.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на источник в администрации Зеленского пишет украинское издание Страна.УА.

По словам собеседника издания, команда украинского президента понимает, что при попытке выполнить пункты Минских соглашений Зеленский лишится власти. Если же РФ признает Донбасс, то Украина будет вправе отказаться от минских договорённостей.

«На Банковой (резиденция Зеленского – прим. «НД») будет настоящий праздник. У нас никто не хочет выполнять политическую часть Минских договоренностей. Но идет давление по этому поводу со стороны Запада. Приходится выкручиваться. А тут Россия сама выходит из Минска-2. Украинские власти будут очень довольны», – заявил источник в Офисе украинского президента.

Напомним, сегодня Верховная рада призвала «весь мир» осудить инициативу Госдумы по признанию ЛДНР.

В свою очередь, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин поблагодарил Госдуму за принятое сегодня обращение к президенту России с призывом признать независимость ДНР и ЛНР.

Вместе с тем, глава республики отметил, что в Донбассе с пониманием отнесутся к любой реакции Кремля на это обращение.

Симферополь, Валентин Карамазов

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