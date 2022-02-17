Зеленский спокойно воспринял возможное признание ЛДНР Россией

Признание ДНР и ЛНР Москвой будет означать выход РФ из Минских соглашений и попытку заморозить конфликт в Донбассе по приднестровскому сценарию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии украинским СМИ.

По его словам, угроза признать ЛДНР – это также повышение ставок Кремлём в диалоге с Западом по гарантиям безопасности.

«Россия выдвигает партнёрам условия по поводу Украины и НАТО. А те как-то с ними ведут переговоры, надеюсь, отстаивая наши интересы. Думаю, люди повышают ставки. Но признание так называемых «ЛДНР» – это односторонний выход из «Минска», – сказал Зеленский.

При этом, в отличие от украинского парламента и министерства иностранных дел, он не стал метать «громы и молнии» в адрес РФ.

«Либо они повышают ставки, либо хотят уже закрыть этот кейс, мол, ну не получилось, бывает», – добавил он.

Напомним, ранее источник издания Страна.УА в администрации президента Украины заявил, что перспектива признания ЛДНР Москвой привела в восторг окружение Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

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