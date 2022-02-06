Закупленные Зеленским Байрактары попадают в Донбассе, как птички – киевский эксперт

Закупленные в большом количестве у Эрдогана и разрекламированные Зеленским беспилотники «Байрактар» – сомнительный повод для гордости.

«Господство» турецких БПЛА в небе над Донбассом закончится сразу же, как только РФ поставит в ДНР и ЛНР обещанные системы радио-электронной борьбы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный украинский политолог Михаил Погребинский.

По его словам, как работают российские комплексы РЭБ показал недавний инцидент с нарушившим белорусскую границу украинским беспилотником, без труда принудительно «посаженным» в поле.

Погребинский отметил, что поставка необходимых систем и вооружений для Донбасса Россия начнёт совсем скоро, так как Запад игнорирует её требования по гарантиям безопасности и одновременно перебрасывает на Украину большие партии оружия.

«Зеленский же страшно любит Эрдогана за эти «Bayraktar». Вот когда эти «Байрактары», как птички, попадают на Донбассе, если не удастся Западу договориться хоть как-то с Москвой... И Москва просто будет вынуждена поставить более-менее современное вооружение на Донбасс. Это закончится тем, что эти все «Байрактары» умрут очень скоро, которые летают там где-то. Они этого не понимают, потому что чудаки», – сказал эксперт.

«Если на переговорах Москвы и Запада будет тупик с неясными перспективами, а поставка вооружения будет продолжаться Западом на Украину, то я думаю, что решение о российских поставках в ЛДНР будет принято.

Я почему вспомнил про «Байрактары»? Потому что я видел в новостях показали, как белорусы посадили какой-то беспилотник, который залетал на территорию Белоруссии. Там же начинаются или начались учения с россиянами. Зеленский решил там что-то посмотреть. И его беспилотник положили на землю и будут с ним разбираться. Аналогичная ситуация возникнет с «Байрактарами», если будет поставлено соответствующее оружие Донбассу», – приводит слова Погребинского «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Россия должна помочь Донецкой и Луганской народным республикам поставками вооружений для повышения обороноспособности и сдерживания «военной агрессии» Киева.

Позже его поддержал депутат Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

Симферополь, Валентин Карамазов

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