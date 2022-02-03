Турция построит на Украине завод по производству «Байрактаров»

Украина в ходе визита в Киев Реджепа Эрдогана подпишет с Турцией соглашение о строительстве завода по производству беспилотников Bayraktar, а также создании центров по обучению управления ими.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Планируется подписание рамочного соглашения о сотрудничестве Украина-Турция в сфере высоких военных технологий. Одним из примеров наполнения этого соглашения будет завод по строительству дронов Bayraktar, которые будут производиться именно в Украине и будет соответственно создан учебный центр, который будет готовить наших летчиков по управлению беспилотными дронами разных категорий», – сказал Резников.

Кроме того, в дальнейшем предполагается оснащать турецкие беспилотники украинскими двигателями, производства завода «Мотор Сич».

«Это уже, по сути, будут украинско-турецкие Bayraktar с точки зрения технологического наполнения», – заявил министр обороны Украины.

«Сегодня будем вести разговор с моим коллегой о возможности поставок систем защиты. Поскольку огромная очередь, как выяснилось, стран НАТО на закупку этих систем. Мы будем вести разговор о возможности внеочередным способом дать возможность Украине приобрести системы защиты. Просить, чтобы нам пошли навстречу, учитывая особый период», – добавил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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