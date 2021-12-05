«При любой возможности» – Пушилин пообещал уничтожать турецко-украинские «Байрактары»

Киев пока отметился единственным боевым применением ударного БПЛА «Байрактар» на линии фронта. Однако разведка беспилотниками турецкого производства в Донбассе ведётся в ежедневном режиме.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Если говорить о боевом применении, то это один случай, но что касается разведдеятельности – «Байрактары» работают фактически в ежедневном формате.

У нас есть право их уничтожить, потому что, согласно Минским солашениям, запрещено использование любых беспилотных летательных аппаратов кроме беспилотников ОБСЕ. Украина грубо это нарушает, и подтверждает своё нарушение», – отметил глава республики.

По его словам, пока Киев держит подальше от донецких позиций дорогостоящие беспилотники, однако они будут сразу же уничтожаться, как только приблизятся к линии фронта.

«При любой возможности «Байрактары» будут уничтожены. Но пока что ВСУ, зная тактико-технические характеристики наших возможностей, они держатся на безопасном расстоянии. Нарушат, совершат ошибку – мы их уничтожим», – приводит слова Пушилина «ПолитНавигатор».

Напомним, накануне западное информационное агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на турецких высокопоставленных чиновников и дипломатов, что Анкара готова передать Украине новую партию недавно произведённых ударных беспилотников «Байрактар» в количестве 24 штук.

Между тем, ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Рэджепом Эрдоганом обратил внимание главы Турции на боевое применение Киевом ударных беспилотников «Байрактар» в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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