«В Киеве исчезли лимузины»: чиновников Зеленского уличили в эвакуации родственников из страны

Украинское руководство и первые члены президентской партии «Слуга народа» вывозят свои семьи подальше из страны, скрывая от граждан информацию о «скором начале войны с Россией».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, это хорошо видно по исчезнувшим с киевских улиц всевозможным кортежам, перевозящим сотрудников, помощников, а также родственников и детей власть имущих.

Отметим, власти в Киеве публично говорят о надуманности и раздувании Западом российской угрозы нападения, а сам Владимир Зеленский заявил американским и британским СМИ, что постоянные утверждения США о вторжении России ведут к экономическим потерям Украины.

«Что касается господина Арахамии (руководитель фракции «Слуга народа» в парламенте – прим. «НД»), насколько мне известно, я сегодня прочитал в Интернете, он завтра планирует вывоз своей семьи на Кипр. То есть, он точно знает, что наступления России не будет? Нужно просто на Кипре месяц отдохнуть или это какие-то другие обстоятельства этой поездки?

Хотелось бы от него услышать, потому что мы видим абсолютно опустевший Киев. Нет, внезапно, кортежей, мы не видим всех этих помощников депутатов и всего другого.. офиса президента. То есть, как-то растворились они в воздухе – вроде бы есть, а с другой стороны улицы пустые. Тоже хороший вопрос», – приводит слова Омеляна «ПолитНавигатор».

Между тем, в Донецке уверены, что это как раз Киев готовит широкомасштабное наступление в Донбассе.

Сегодня заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Донецк вынужден обратиться к России с просьбой о поставках вооружений для защиты от нападения усиливших свою мощь вооружённых сил Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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