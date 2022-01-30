Вашингтон всё больше недоволен отрицанием «российского вторжения» со стороны Зеленского

Президенту Украины пора определиться, нужна ему помощь западных союзников и поставки оружия или он намерен и дальше отрицать «реальную угрозу нападения России» на его страну, переча Белому дому и затевая ссору с Америкой по этому вопросу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в один голос заявляет подконтрольная Демпартии США пресса со ссылкой на источники в Белом доме и близких к администрации Байдена влиятельных экспертов.

Напомним, власти в Киеве всё чаще публично говорят о надуманности и раздувании Западом российской угрозы нападения, а сам Владимир Зеленский заявил американским и британским СМИ, что постоянные утверждения США о вторжении России ведут к экономическим потерям Украины.

«Почему вы затеваете ссору с США? Почему вы допускаете искажение информации, когда США – один из ваших единственных настоящих друзей? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза российского вторжения не выросла?» – цитирует CNN одного из американских чиновников.

«Действия Зеленского также вызвали вопросы о том, почему США отправляют Украине оружие и деньги, если Киев не слишком обеспокоен масштабным вторжением?», – пишет издание Politico в своей редакционной статье под названием «Почему неизбежное бесит Зеленского».

Между тем, экс-президент США Дональд Трамп заявил на митинге своих сторонников в Техасе, что Джо Байден оказывает беспрецедентное давление на украинского президента с тем, чтобы Владимир Зеленский согласился и публично признал неминуемость «российского военного вторжения» в «Незалежную».

В свою очередь, американские республиканцы потребовали опубликовать стенограмму телефонного разговора между Зеленским и Байденом, чтобы общественность США узнала, какое давление оказывается на украинского президента.

Симферополь, Валентин Карамазов

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