«Будет паника» – Украина отказалась от массовой мобилизации

Тотальная мобилизация на Украине в связи с угрозой «российского вторжения» объявляться не будет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава минобороны Украины Алексей Резников.

По его словам, общество и так крайне встревожено из-за постоянных публикаций в западных СМИ и заявлений лидеров США и Великобритании о «неминуемом нападении России». Кроме того, из «Незалежной» уже побежали инвесторы вместе со своими капиталами. Как известно, недавно президент Зеленский пожаловался, что заявления США о вторжении России ведут к экономическим потерям Украины.

«Потребности в мобилизации, с точки зрения угрозы, сейчас нет. Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападёт», – рассуждает он.

Пока в украинском Минобороны решили ограничиться продолжением работы над формированием Сил территориальной обороны.

«Их будут учить, будут нормальные полевые учения. И первую учебу мы начнем с председателей областных, районных и муниципальных администраций, конечно. У нас четыре сектора: север, юг, восток и запад. Так же разделены и командование сил территориальной обороны. Начнем с севера, соберем все области плюс Киев, будем их учить два-три дня на полигоне, как взаимодействовать, как и что делать. Потом будет восток, юг и запад», – рассказал Резников.

Напомним, ранее министерство обороны Украины по приказу главнокомандующего страны Владимира Зеленского определило практические аспекты формирования и развёртывания отрядов и батальонов территориальной обороны по всей Украине. Они будут состоять из местных жителей любого возраста и пола, которые в состоянии держать в руках оружие.

Симферополь, Валентин Карамазов

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