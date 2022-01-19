Зеленский приказал вооружить всех ходячих украинцев

Министерство обороны Украины по приказу главнокомандующего страны Владимира Зеленского определило практические аспекты формирования и развёртывания отрядов и батальонов территориальной обороны по всей Украине. Они будут состоять из местных жителей любого возраста и пола, которые в состоянии держать в руках оружие.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщается на официальном сайте украинского военного ведомства.

Президент Украины поручил провести совещание министру обороны Алексею Резникову с участием главкома вооружённых сил Валерия Залужного и командующих всех родов войск.

Отмечается, что в каждой области сформируют по 25 бригад теробороны, в каждой бригаде будет 150 батальонов (по батальону от района). Постоянная численность территориальных сил обороны составит более 130 тысяч человек на ротационной основе. Из них 10 тысяч будут находиться в казармах на постоянной основе, а остальные в резерве по домам до «начала войны».

«Развертывание территориальных сил обороны будет проходить в три этапа. На первом – бригады и батальоны разворачиваются по штату мирного времени. Это происходит прямо сейчас. В каждом батальоне формируется костяк военнослужащих вооруженных сил. Их задача – командование, обучение и координации гражданских лиц, которые заключат контракт на службу в резерве территориальных сил обороны и будут защищать территорию, где они живут. За счет этих резервистов каждый батальон будет насчитывать до 600 человек.

Формирование резерва территориальных сил обороны по штатам специального периода – второй этап после того, как в батальонах и бригадах будет создано организационно-управленческое ядро из военнослужащих и обеспечены соответствующие условия. Для тех, кто заключит контракт и будет служить в резерве, будет закреплено оружие. Оно будет выдаваться на время учений или в случае определенных ситуаций», – приводит слова Резникова «ПолитНавигатор».

Сообщается, что Минобороны уже определило места дислокации частей теробороны по всей Украине, а темпы оснащения оружием и развёртывания подразделений ускоряются с каждым днём.

Симферополь, Валентин Карамазов

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