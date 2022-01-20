Власти призвали украинцев выходить с охотничьими ружьями против «российского вторжения»

Кабинет министров Украины разрешил использовать охотничьи ружья и патроны для создаваемых отрядов территориальной обороны, формируемых из местных жителей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», постановление №1448 украинского правительства уже вступило в силу.

«В соответствии с частью третьей статьи 22 Закона Украины «Об основах национального сопротивления» утвердить Порядок применения членами добровольческих формирований территориальных громад личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач территориальной обороны», – говорится в документе.

Напомним, накануне Министерство обороны Украины по приказу главнокомандующего страны Владимира Зеленского определило практические аспекты формирования и развёртывания отрядов и батальонов территориальной обороны по всей Украине. Они будут состоять из местных жителей любого возраста и пола, которые в состоянии держать в руках оружие.

Симферополь, Валентин Карамазов

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