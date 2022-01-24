На Украине продолжают развертывать территориальную оборону

На Украине продолжается развертывание территориальной обороны в круглосуточном режиме на фоне якобы военной угрозы со стороны России, – заявил глава минобороны страны Алексей Резников, – сообщает Украинская правда.

Резников также призвал украинцев обдумать детали своего присоединения к украинскому оборонному ведомству.

«В первую очередь следует реалистично оценивать ситуацию. Развертывание национального сопротивления, в частности, территориальной обороны будет продолжаться круглосуточно», – сказал министр обороны Украины.

По словам министра, в «усмирении» другой стороны помогает поддержка международного сообщества. Но необходимо понимать, что в итоге Украине предстоит защищать себя своими силами.

По его словам, в текущий момент оружие и боеприпасов достаточно, но может оказаться, что сопротивление получит неготовые помещения. Резников добавил, что в министерстве идет работа по упрощению всех процедур и их цифровизацией.

По его словам, минобороны в ближайшее время обещают начать системное информирование граждан, которые хотят служить в силах территориальной обороны или соответствующем резерве.

Ранее СМИ сообщили, что на Украине резервистов обучают обращению с ручным пулеметом Дегтярева образца 1927 года.

Киев, Иван Бабурин

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