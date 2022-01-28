Зеленский: заявления США о вторжении России ведут к экономическим потерям Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с иностранными журналистами в пятницу, 28 января, заявил, что нагнетание ситуации вокруг вероятного вторжения приводит к экономическим потерям на Украине. Аналогичное заявление было озвучено и в разговоре с президентом США Джо Байденом, сказал украинский лидер, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Кроме того, глава Украины упрекнул западных партнеров в том, что в последнее время они отходят от дипломатического тона, заявляя буквально «завтра будет война».

«Создают впечатление, что на Украине завтра война, но это не так», – заявил Зеленский.

При этом, украинский президент тут же заявил: «Я не говорю, что не будет эскалации. Она была. Она уже началась».

Подводя итоги встречи, Зеленский сказал, что информационная политика наших партнеров «немного невзвешенная».

Киев, Иван Бабурин

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