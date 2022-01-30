Трамп обвинил Байдена в политическом насилии над Зеленским

Джо Байден оказывает беспрецедентное давление на украинского президента с тем, чтобы Владимир Зеленский согласился и публично признал неминуемость «российского военного вторжения» в «Незалежную».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на митинге своих сторонников в Техасе заявил экс-президент США Дональд Трамп, который постоянно намекает, что готов баллотироваться повторно в 2024 году.

По его словам, Зеленский хочет понизить градус паники в украинском обществе и успокоить ситуацию, которая уже сказывается на экономике его страны. Однако Байден в недавнем телефонном разговоре с украинским президентом заставлял его объявить о скором нападении России.

«Президент Украины вроде бы говорил ему (Байдену): «Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас всё в порядке. Просто успокойся»... Вы можете в это поверить?» – обратился Трамп к сторонникам.

Между тем, на днях американские республиканцы потребовали опубликовать стенограмму телефонного разговора между Зеленским и Байденом, чтобы общественность США узнала, какое давление оказывается на украинского президента.

Сам Зеленский уже заявил, что постоянные утверждения США о вторжении России ведут к экономическим потерям Украины.

Напомним, когда Дональд Трамп был президентом и общался по телефону с Владимиром Зеленским, демократы обивинили его в том, что он оказывает давление на украинского президента с целью получить данные на коррупционную деятельность Хантера Байдена – сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Против Трампа даже инициировали процедуру импичмента.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»