Словакия отзывает своих граждан из Украины

МИД Словакии призвал всех своих граждан покинуть Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте ведомства.

Напомним, ранее с аналогичными заявлениями выступили США, Великобритания и Канада.

При этом власти Канады объявили, что перебрасывают свой контингент военных инструкторов на Украине в западную часть страны – подальше от российской границы.

Между тем, президент Зеленский безуспешно пытается убедить своих западных союзников «не нагнетать панику» вокруг российского вторжения, так как это наносит урон украинской экономике.

Однако в США уже начали критиковать украинского президента, который просит у Запада военной и финансовой помощи, постоянно жалуясь на «агрессивную Россию», и одновременно отрицает возможность нападения на Украину вооружённых сил РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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