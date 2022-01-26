Львовских работников коммунальных служб обучают стрельбе из карабина

Военные учения для работников коммунальных предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города развернули во Львове. Коммунальщики уже прошли первую тренировку, – сообщает украинский ресурс «Эспресс.Запад».

Как рассказал экс-замкомандира 80-й десантно-штурмовой бригады по вооружению, ныне внештатный советник главы городской администрации Николай Грицайчук, 10 участников боевых действий в АТО обучают коммунальщиков стрельбе из карабина. В планах также и освоение обращения с пистолетом. Учения будут проводить пока один раз в неделю.

«Цель участников боевых действий – научить людей как правильно обращаться с оружием, бронежилетами, касками. Это подготовка населения к активному участию в терробороне города. В настоящее время учим коммунальщиков. Территориальная оборона позволит подкрепить тыл в войсках и освободить регулярную армию от охраны важных объектов жизнедеятельности города. Это берет на себя тероборона», – сообщил журналистам Николай Грицайчук.

Сообщается также, что во Львовской мэрии планируют запустить курсы домедицинской подготовки. Кроме того, в планах начать обучение учеников старших классов.

Львов, Иван Бабурин

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