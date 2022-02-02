«Десант в тылу» – в Луганске раскрыли план украинского вторжения

Киев спланировал масштабную военную диверсию на территории Луганской народной республики перед наступлением украинской армии по всей линии фронта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, наступлению будет предшествовать десантирование украинских диверсантов в глубине территории республики.

«С началом наступления, украинское командование планирует осуществить заброс в тыл нашей обороны тактический воздушный десант из состава 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины», – сказал он.

Сейчас украинскими военными ведётся интенсивная подготовка к боевым действиям в городских условиях.

«Проводится боевое слаживание с подразделениями 2-го и 3-го батальонов ВСУ с отработкой наступательных действий в городских условиях в составе штурмовых групп», – доложил офицер НМ ЛНР.

Кроме того, из прифронтовой зоны эвакуируют секретные документы СБУ.

«Нашей агентурной разведкой получены данные о том, что глава службы безопасности Украины Иван Баканов отдал распоряжения главному управлению СБУ по Донецкой и Луганской областям подготовить к вывозу личные дела сотрудников, а также досье на наиболее ценных агентов», – заявил Филипоненко.

Напомним, накануне заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Донецк вынужден обратиться к России с просьбой о поставках вооружений для защиты от нападения усиливших свою мощь вооружённых сил Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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