Киев спланировал масштабную военную диверсию на территории Луганской народной республики перед наступлением украинской армии по всей линии фронта.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По его словам, наступлению будет предшествовать десантирование украинских диверсантов в глубине территории республики.
«С началом наступления, украинское командование планирует осуществить заброс в тыл нашей обороны тактический воздушный десант из состава 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины», – сказал он.
Сейчас украинскими военными ведётся интенсивная подготовка к боевым действиям в городских условиях.
«Проводится боевое слаживание с подразделениями 2-го и 3-го батальонов ВСУ с отработкой наступательных действий в городских условиях в составе штурмовых групп», – доложил офицер НМ ЛНР.
Кроме того, из прифронтовой зоны эвакуируют секретные документы СБУ.
«Нашей агентурной разведкой получены данные о том, что глава службы безопасности Украины Иван Баканов отдал распоряжения главному управлению СБУ по Донецкой и Луганской областям подготовить к вывозу личные дела сотрудников, а также досье на наиболее ценных агентов», – заявил Филипоненко.
Напомним, накануне заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Донецк вынужден обратиться к России с просьбой о поставках вооружений для защиты от нападения усиливших свою мощь вооружённых сил Украины.
Симферополь, Валентин Карамазов
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