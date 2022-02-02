«Отогнать навсегда от Донбасса»: в российских элитах созрел консенсус по Украине

Кровавый конфликт в Донбассе будет тлеть вечно, пока Россия железной рукой не отодвинет украинские войска вглубь территории «Незалежной». К такому выводу пришли представители системного политического класса РФ из разных идеологических лагерей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии изданию «Донбасс решает» заявил политолог, эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.

По его мнению, Киев никогда не выполнит Минские соглашения, а бесконечные обстрелы Донбасса позволяют украинской верхушке поддерживать миф о российской угрозе и выпрашивать кредиты у Запада.

Поэтому продолжать какие-то переговоры – что с Украиной, что с НАТО и США – бессмысленно.

«Всё бесполезно, пока украинские войска не будут отогнаны от Донбасса. Причём отогнаны навсегда», – заключил Суздальцев.

Кроме того, отмечает он, к этому обязывает необходимость обеспечить безопасность для без малого 700 тысяч обладателей российского гражданства, проживающих на территории ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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