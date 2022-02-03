Наблюдатели ОБСЕ обнаружили под Донецком грузовики и автобусы с иностранными наёмниками

В один из пригородов Донецка с украинской стороны на грузовиках и автобусах прибыла большая группа вооружённых людей в камуфляже, не использующимся ни в ВСУ, ни в армии ЛДНР или РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в докладе сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Наблюдатели заметили, что грузовики с оружием и неопознанные военные в масках проследовали в сторону столицы ДНР в сопровождении украинской полиции. Часть из них покинула машины и была зафиксирована на автозаправке.

«Вблизи Карловки (подконтрольный Киеву населённый пункт в 25 км к северо-западу от Донецка) наблюдатели видели, как 3 автобуса и 2 тентованных грузовика в сопровождении 2 автомобилей полиции проследовали в восточном направлении по автодороге М04. Они заехали в н.п. Карловка и остановились на бывшей автозаправке, где находились еще 6 тентованных грузовиков и выстроились примерно 30 мужчин в одежде военного типа и с белыми масками на лицах», – сообщили в СММ ОБСЕ.

Напомним, ранее Глава ДНР сообщил о размещении украинской артиллерии и бронетехники в населённых пунктах подконтрольной Киеву части Донбасса, а заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Донецк вынужден обратиться к России с просьбой о поставках вооружений для защиты от нападения вооружённых сил Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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