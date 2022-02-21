В Донбассе украинские диверсанты прорвались к российской границе – идёт бой, горит бронетехника

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) смогла скрытно проникнуть вглубь территории на юге ДНР и была обнаружена всего в двух километрах от российской границы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал донецкий военкор Юрий Котёнок.

По его словам, это очень тревожное событие, которое свидетельствует о том, что Киев уже начал необъявленную наступательную операцию.

«Поступает информация о боестолкновении в районе н.п. Кузнецы на южном направлении ДНР. Подбит БТР. Новость тревожная чрезвычайно, ибо поселение это – в паре км от границы с Россией. Расположено оно северо-восточнее Новоазовска.

Таким образом, ДРГ противника, пройдя линию боевого соприкосновения, обошла опорные пункты НМ ДНР вышла в тактический тыл на самую границу с РФ. Этот факт свидетельствует о начале Киевом активных боевых действий без «анонса» наступления – действуют группы украинских ССО, ГУР, армейской разведки», – написал военкор у себя в телеграм-канале.

Напомним, ранее наблюдатели ОБСЕ обнаружили под Донецком грузовики и автобусы с иностранными наёмниками.

Симферополь, Валентин Карамазов

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