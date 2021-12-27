«Готовится наступление»: в войсках ЛДНР полностью снят запрет на ответный огонь по украинской армии

Командование ДНР и ЛНР больше не ограничивает бойцов Народной милиции в законном желании отвечать прицельным огнём на обстрелы со стороны украинских войск.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший командир донецкого ополчения, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

При этом бывший командир полагает, что такая мера связана не столько с участившимися обстрелами со стороны украинской армии (в декабре интенсивность обстрелов как раз уменьшилась), сколько с появившимися разведданными о подготовке Киевом широкомасштабного наступления.

«Изменилась ситуация, сейчас отвечают (на украинске обстрелы – прим. «НД»). Но опять же, как? Во-первых, в последнее время ВСУ, до этого хорошо они палили в ноябре, а в декабре притихли. С чем это связано, непонятно... они продолжали весь декабрь натягивать войска, тяжелую технику. Возможно, это связано с наступлением», – прогнозирует Стрелков.

Симферополь, Валентин Карамазов

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