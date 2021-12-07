США рассматривают вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время трансляции, которая велась на YouTube-канале Белого дома 7 декабря заявила, что Соединенные Штаты вместе с союзниками рассматривают вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы, который будет иметь последствия для бизнеса и населения. По словам Нуланд, эти меры могут быть применены в случае вторжения России на Украину, – сообщают СМИ.

«Мы говорили о том, что будет равноценно фактически полной изоляции России от глобальной финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и российского народа, их возможностей для работы, путешествий и торговли», – заявила замгоссекретаря на слушаниях в Сенате.

Нуланд подчеркнула, что США рассматривают все доступные варианты в стремлении удержать Россию от агрессии. Она добавила, что беспрецедентные санкции могут вводиться поэтапно «в первый день, пятый, десятый».

Кроме того замгоссекретаря США также добавила, что в последние дни Соединенные Штаты обсуждали с Европой дальнейшую судьбу российского газопровода «Северный поток-2» в контексте Украины и России. По словам Нуланд, Белый дом ожидает остановки проекта в случае «агрессии» со стороны Москвы.

Вашингтон, Иван Бабурин

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