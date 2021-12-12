Финская разведка подумала и назвала свою дату «нападения» РФ на Украину

Военная разведка Финляндии утверждает, что раздобыла сведения о времени «полномасштабного вторжения» вооружённых сил России на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информацию озвучил командующий Оборонительными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен.

По его словам, нападение состоится уже в ближайшие месяцы, вполне возможно, в январе. Однако генерал уточнил, что российское вторжение состоится при одном, «исключительно важном» условии – если в Кремле примут такое решение.

Отвечая на вопрос, какие данные послужили основанием для подобных тревожных прогнозов, Кивинен сказал, что сосредоточение стотысячной российской группировки у границ Украины – это «исключительная концентрация» войск.

Между тем, на Украине уже заявили, что так называемое скопление российских войск на границах Украины в 2021 году по количеству ничем принципиально не отличается от предыдущих лет, и заподозрили США в умышленном нагнетании истерии ради закулисных договорённостей с Кремлём.

Симферополь, Валентин Карамазов

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