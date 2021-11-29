В Кремле потребовали от Запада и Киева прекратить «истерику» вокруг «нападения России на Украину»

Англо-саксонские СМИ и руководство Украины нагнетают опасную истерию вокруг мнимого «российского вторжения». Под этим может скрываться подготовка Киевом наступления в Донбассе, что будет «полным безумием».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что обвинения в адрес России в этом контексте и постоянное нагнетание ситуации абсолютно неприемлемы.

«Сами утверждения, что Россия на кого-то собирается наступать, и упреки в адрес России в том плане, что Россия как-то агрессивно себя ведет, абсолютно беспочвенны и неверны по сути. Россия не готовила, не готовит и не будет готовить никакие наступления ни на кого. Россия – абсолютно миролюбивая страна, которая заинтересована в добрых отношениях со своими соседями.

Мы опасаемся, мы уже говорили, что это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку Украины по силовому решению проблемы Донбасса. Это было бы полным безумием. Эта истерика, которая нагнетается сейчас в англосаксонских СМИ, в украинских СМИ и поддерживается украинскими политиками во главе с главой государства, мы считаем ее абсолютно неприемлемой», – заявил Песков.

Симферополь, Валентин Карамазов

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