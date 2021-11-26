В Кремле ответили на обвинения Зеленского в подготовке переворота на Украине

Заявления президента Украины о том, что «агенты Москвы» обсуждали с людьми украинского олигарха Рината Ахметова детали свержения президента Зеленского, – не соответствуют действительности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, о готовящемся перевороте Зеленский заявил сегодня в Киеве на ежегодном пресс-марафоне для СМИ.

«Я получил информацию, что 1 – 2 декабря в нашей стране будет государственный переворот. Я говорить и делиться той информацией, которой не имею права, пока не буду. Но могу сказать сразу, что у нас есть не только агентурная информация, а даже звуковая информация, где представители с Украины с представителями из России обговаривают участие Рината Ахметова в государственном перевороте», – утверждал он.

«У России не было никаких планов принимать участие (в этом). Россия никогда не занимается вообще такими делами», – приводит слова Пескова РИА Новости.

Симферополь, Валентин Карамазов

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