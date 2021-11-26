Зеленский потребовал от Путина сделать заявление о ненападении на Украину

Президент Владимир Путин должен публично опровергнуть сообщения о подготовке Россией вторжения на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил Владимир Зеленский на проходящем в Киеве пресс-марафоне для СМИ.

Напомним, западная пресса, политики и дипломаты ежедневно в течение последних недель вбрасывают в публичное поле сообщения о концентрации российских войск для «подготовки атаки на Украину».

По словам Зеленского, его очень беспокоит «воинственная риторика», исходящая из РФ. Свои опасения он «подтвердил» тем, что количество российских войск на границе с Украиной сейчас больше, чем год назад, когда в Донбассе объявлялось перемирие.

При этом Зеленский уверяет, что у Киева нет планов «нападения на Россию», хотя Москва подозревает Украину не в этом, а в подготовке наступления на ДНР и ЛНР. Кроме того, Россию беспокоит наращивание сил НАТО на территории «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

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