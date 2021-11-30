Путин подсказал, как избавиться от страха российского вторжения на Украину

Участники международной деятельности, вовлечённые в урегулирование украинского кризиса, должны договориться о твёрдых гарантиях безопасности и устойчивого развития для всех сторон конфликта, без исключения. Тогда все разговоры об «угрозе российского вторжения» отпадут сами собой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!».

Вместе с тем, он напомнил, что страхи, связанные с нападением РФ на Украину, циркулируют давно, но так и не оправдались.

«Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года... Но, как видите, это не случилось», – приводит РИА Новости слова российского президента.

Он подсказал, о чём необходимо всем договориться, чтобы прекратить панику вокруг «введения войск».

«Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учёта интересов в области безопасности – всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать», – отметил Путин.

Напомним, что западные и украинские политики и СМИ ежедневно объявляют о неизбежном нападении России на Украину, называя различные даты и расписывая сценарии вторжения, один страшнее другого. Зеленский даже потребовал от Путина сделать заявление о ненападении на Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

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