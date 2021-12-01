В Кремле дали отповедь Зеленскому на очередное требование начать переговоры по Донбассу

Мир в Донбассе наступит тогда, когда в Киеве признают, что воюют со своими гражданами, а не с Россией, которая не является стороной кофликта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского, вновь заявившего, что он не может остановить войну на востоке Украины без прямых переговоров с Россией.

«Война в Донбассе является внутриукраинской. Мы знаем о попытках представить Россию как участницу этого конфликта. Это не так. Остановить войну в Донбассе можно только путем переговоров украинцев с украинцами – это гражданская война, которая была спровоцирована известными событиями 2014 года, и Россия не является её стороной», – подчеркнул Песков.

Напомним, что западные и украинские политики и СМИ ежедневно объявляют о неизбежном нападении России на Украину, называя различные даты и расписывая сценарии вторжения, один страшнее другого. Зеленский даже потребовал от Путина сделать заявление о ненападении на Украину. Между тем, Киев продолжает интенсивные обстрелы Донбасса и стягивает войска к линии фронта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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