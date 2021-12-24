Абсолютное большинство украинцев считает бессмысленными прямые переговоры Зеленского с Путиным по Крыму и Донбассу

Прямые переговоры с лидером России по Крыму и Донбассу, на проведении которых практически ежедневно настаивает президент Украины Владимир Зеленский, не принесут никакого результата и не помогут вернуть эти территории.

Такого мнения придерживаются 84,4% и 66,3% граждан Украины, соответственно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствует последний опрос, проведённый киевским институтом социологии КМИС.

Согласно исследованию, лишь 10,7% граждан верят, что встреча тет-а-тет Зеленского с Путиным поможет вернуть Крымский полуостров, а 25,9% – установить контроль над Донбассом.

По словам украинских экспертов, с каждым годом число оптимистов, надеющихся на возвращение утраченных территорий, снижается.

К слову, в Кремле открыто заявляют, что на гипотетической личной встрече российского лидера с украинским коллегой обсуждение темы Крыма и Донбасса абсолютно исключено.

Симферополь, Валентин Карамазов

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