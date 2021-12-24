Около 70 процентов украинцев против выдвижения Зеленского на второй срок

Число украинцев, выступающих категорически против повторного выдвижения Владимира Зеленского кандидатом в президенты, приближается к проценту проголосовавших за него в апреле 2019 года.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствует последний опрос, проведённый социологическим Центром Разумкова.
Так, более 67% украинцев заявили, что Зеленский не должен баллотироваться на второй срок.
«18% опрошенных считают, что В. Зеленский должен баллотироваться на второй президентский срок, 67,5% – что он не должен повторно баллотироваться», – говорится в исследовании.
Напомним, украинский социологический институт КМИС опубликовал данные, согласно которым абсолютное большинство украинцев считает бессмысленными прямые переговоры Зеленского с Путиным по Крыму и Донбассу.
Симферополь, Валентин Карамазов
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