Зеленский хочет организовать встречу с Путиным, используя Северный поток

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов на саммите Восточного партнерства, заявил, что смог бы устроить встречу с Владимиром Путиным, используя такой инструмент, как «Северный поток-2».

«И я считаю, очень справедливый инструмент, который сегодня, в принципе, находится в руках некоторых политиков Европы, где канцлер Шольц играет одну из важных ролей. Я бы, благодаря такому инструменту, мы с ним говорили, мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении того же самого «Минска» или другие шаги по окончанию военного конфликта на востоке нашей страны могли бы быть решены», – сказал Зеленский.

Зеленский сообщил, что канцлер ФРГ выслушал его предложение.

Кроме того, украинский лидер сообщил представителям СМИ следующее: «Мы сегодня говорили с канцлером Германии Шольцом по поводу «Северного потока». Это, в принципе, серьезнейший инструмент для разговора с Российской Федерацией».

Брюссель, Иван Бабурин

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