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Понедельник, 27 декабря 2021, 09:00 мск

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Кремль повторно объяснил Зеленскому, о чём можно разговаривать с Путиным

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины упорно добивается личной встречи со своим российским коллегой, однако до сих пор не уяснил, что обсуждение темы Донбасса и Крыма категорически исключено.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, Киев в нарушение Минских соглашений постоянно пытается выставить Москву участницей конфликта.

«Вы знаете, что Зеленский хочет пообсуждать с Путиным вопросы как со стороной конфликта на Донбассе. Вопрос урегулирования – вопрос не к Путину. Путин говорит, что, если вы хотите общаться, давайте поговорим про двусторонние отношения», – призвал Песков образумиться команду Зеленского.

Напомним, согласно последнему опросу, проведённому киевским институтом социологии КМИС, абсолютное большинство украинцев считает бессмысленными прямые переговоры Зеленского с Путиным по Крыму и Донбассу.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2021, РИА «Новый День»

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