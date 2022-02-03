«В Сочи не поедем» – Киев выдвинул Кремлю условия для переговоров Зеленского с Путиным

Украина не согласна на предложение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова президенту Зеленскому приехать на переговоры с Владимиром Путиным в Санкт-Петербург, Москву или Сочи.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, президент Украины согласен поехать на встречу с российским коллегой в любую «незаангажированную от Москвы» страну, ещё лучше – в Турцию.

К слову, Реджеп Эрдоган неоднократно заявлял, что готов принять у себя президентов России и Украины.

«Президент Эрдоган публично сделал такое предложение. Раскрою секрет, с нами велись консультации, когда я еще был участником переговорной делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, мы отвечали утвердительно: «Да, мы согласны, если эта площадка будет, например, в Стамбуле».

Украинская сторона готова к переговорам в Стамбуле, а также и в Женеве, и в Вене, в любом месте, где есть незаангажированность, независимость от одной из сторон, а именно от РФ. Мы будем готовы, но надо, чтобы согласилась другая сторона», – сказал Резников.

Между тем, в Кремле не раз заявляли, что не собираются обсуждать с Киевом ситуацию в Донбассе, но готовы обговорить нормализацию двусторонних отношений в экономике и гуманитарной сфере.

Симферополь, Валентин Карамазов

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