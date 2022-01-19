Кремль ответил Эрдогану на предложение посредничества по Украине

Москва приветствует усилия любых стран, готовых помочь в урегулировании ситуации в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Реджепа Эрдогана провести в Турции переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского «для предотвращения войны между Украиной и Россией».

Песков дал понять турецкому лидеру, что мир на востоке Украины зависит исключительно от Киева, который должен пойти на прямой диалог с Донбассом и выполнить Минские соглашения.

«Основные разногласия (Москвы и Киева) связаны с пробуксовкой процесса выполнения Минских соглашений со стороны Украины. Если Турция может сподвигнуть их на выполнение этих договоренностей, то это можно только приветствовать. Место проведения встречи вторично», – отметил Песков.

Напомним, ранее Эрдоган трижды предлагал Москве своё посредничество в возможных переговорах между Россией и Украиной, однако в МИД РФ проигнорировали эту инициативу.

Симферополь, Валентин Карамазов

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