Кремль – о возможности встречи Путина и Зеленского в Пекине: «Полностью исключить этого не можем»

У президента России Владимира Путина, который будет присутствовать 4 февраля на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине, нет в планах двусторонних встреч с лидерами других стран, в том числе и с президентом Украины Владимиром Зеленским, кроме председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. При этом он отметил, что полностью исключать возможность встречи с Зеленским нельзя.

Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что организаторы церемонии открытия Игр ввели целый ряд строгих ограничений из-за коронавируса для спортсменов и гостей, включая приглашенных официальных лиц.

«Так что по понятным причинам проведение никаких двусторонних встреч в графике президента России в Пекине не планируется», – цитирует Пескова ТАСС.

На уточняющий вопрос о возможности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, как ожидается, также посетит церемонию открытия Олимпиады, Песков ответил, что «в настоящее время в планах такой встречи нет».

«Хотя полностью мы этого исключать не можем», – уточнил представитель Кремля.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, Паралимпийские игры – с 4 по 13 марта.

Накануне Зеленский заявил на пресс-конференции о готовности к переговорам с российским коллегой. По его словам, можно обсудить не все вопросы, а какой-нибудь один, например, по обмену удерживаемыми лицами. Украинский президент удивился, что его приглашают на встречу в Сочи, и в ответ предложил провести переговоры в Одессе.

«Министр иностранных дел России сказал, что если президент Украины хочет договариваться, пусть приезжает в Санкт-Петербург, в Москву, в Сочи. А я хочу встречаться, я не боюсь никакого формата, двухсторонний – мне все равно, я готов. Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я, что, на лыжах покатался?... Ну, хорошо, давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море. Люди не понимают цену жизни. Я о серьезном диалоге. Давайте не все вопросы, давайте один какой-нибудь, давайте обмен. Вам какая разница? В чем смысл? В чем твоя историческая победа?», – сказал Зеленский.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров в интервью четырем радиостанциям заявил, что Россия готова принять Зеленского по вопросам двусторонних отношений, но не по теме Донбасса. В качестве возможных мест встречи он перечислил Москву, Санкт-Петербург или Сочи. Министр отметил, что если Зеленский хочет обсуждать Донбасс, «идите, пожалуйста, в Контактную группу, в которой по решению нормандского формата должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском» (цитата по стенограмме на сайте МИД РФ).

Москва, Наталья Петрова

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